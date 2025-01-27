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Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi
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Gaziantep'te jandarmanın operasyonu sonucu 1 milyon 100 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarmanın operasyonu sonucu 1 milyon 100 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde S.A. isimli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. Söz konusu işyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 100 bin TL olan 53 adet cep telefonu, 28 adet elektronik eşya ve 5 adet akıllı saat ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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