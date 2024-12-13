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Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği operasyonda, 1 milyon 290 bin TL değerinde 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 1 milyon 290 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde K.M. isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı. İşyerindeki adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 290 bin TL olan gümrük kaçağı 51 adet akıllı cep telefonu ve 11 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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