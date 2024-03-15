Gaziantep'te 1 Milyon 150 Bin TL Değerinde Kaçak Telefon Ele Geçirildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 58 adet kaçak telefon ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı ve iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 58 adet kaçak telefon ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yapılan armalarda piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 58 adet kaçak telefon ele geçirdi.
Gözaltına alınan İş yeri sahibi M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP