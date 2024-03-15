Gaziantep'te 1 Milyon 150 Bin TL Değerinde Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 58 adet kaçak telefon ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yapılan armalarda piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 58 adet kaçak telefon ele geçirdi.

Gözaltına alınan İş yeri sahibi M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP