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Gaziantep'te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 200 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 200 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 1 araçta yapılan aramalarda 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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