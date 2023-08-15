Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü akraba kavgasında mahkemeden tahliye kararı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kız isteme konusunda aralarında husumet bulunan Halid Sagir'i öldürdüğü iddia edilen amca Abdülhedi E., ile oğlu Halid E. nin yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Yaralama, Kasten Öldürme, Hakaret' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan Halid E., Abdülhadi E., 10. kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 01 Nisan 2020 günü Çarşamba akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları Halid S. ile Abdülaziz E., Abdülhadi E., Halid E., 01 Nisan 2020 Çarşamba akşamı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Aabdülaziz E. eline aldığı tüfekle amcaoğlu Halid S.'i yaralamıştı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Halid S., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Halid S.'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Amcaoğlunu yaralayıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan Abdülaziz E., ve Abdülhadi E., ise polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.

"Vurun öldürün boğazını kesin dediğini duymadım"

Tanıkların dinlendiği duruşmada, ifade veren Behe N., "Ben sanıkların ikametinin bulunduğu olayın olduğu yerde ikamet ederim, sanıklar ve katılan tarafı bu nedenle tanırım, olay günü mahallede arkadaşım Mamoş ile yürüyorduk daha sonra tüfek sesi duydum, huzurdaki sanık Halid E.,'nin bir buçuk iki metre mesafeden Maktul Halid'e bir el ateş etti. Bu sırada babası Abdulhadi'de yanındaydı. Bende maktul ve sanıklara 30 metre mesafedeydim, ben Abdulhadi'nin oğlu Haldi maktulü öldürmesi hususunda teşvik ettiğini vurun öldürün boğazını kesin dediğini duymadım. Halid vurulduktan sonra Abdulhadi'nin vuran oğlunu tebrik ettiğini de duymadım aramda mesafe vardı. Maktul vurulduktan sonra ben yanına gittim sanıklar kaçtılar. Ambulans gelince bende birlikte hastaneye gittim olayla ilgili bilgi ve görgüm bundan ibarettir" dedi.

"CD'de görüntü yoktu, sadece ses kaydı vardı"

Sanık Abdülhadi E. müdafisi Av. Enes Akbulut'dan sorulduğu duruşmada, "Tanık beyanlarında aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Ayrıca bizim tevsi tahkikat talebimiz vardır dosyaya giren ses kaydının bulunduğu CD'ni bize müvekkilin ailesi tarafından verilmiştir. İçeriği Arapça olduğu için biz konuşmaları anlayamadık. Olayın neden kaynaklandığı bu CD'de anlatıldığı müvekkil tarafından bize söylendi. CD'de görüntü yoktu, sadece ses kaydı vardı, konuşan kişiler sanık Halid'in amcaları ve annesidir, tercümesi ile çözümünün yapılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Savcılık mütalaasında, Suriye uyruklu ve kardeş olan müşteki Abdülmüneym S. ile Sanık Abdülhadi E., arasında, çocuklarının birbirleriyle evlendirilmesi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet oluştu. 01 Nisan 2020 tarihinde Müşteki Abdülmüneym'in hamallık yapmak için sabah 07.30 sıralarında evden çıkmasından bir süre sonra kendisi gibi hamallık yapan şüpheliler Abdulaziz E., Abdulhadi E., ve Halid E., ile karşılaştı. Müşteki ile sanıklar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavga esnasında sanıklar Halid, Abdülaziz ve Abdülhadi'nin ellerine geçirdikleri sopalarla müşteki Abdulmüneym'i birlikte darp ettikleri ve onu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden BTM ile giderilemez şekilde yaraladıkları, müştekinin olaydan sonra evine gittiği, bu durumu müştekinin oğlu olan maktul Halid'in öğrenmesi üzerine Halid'in arkadaşlarını arayarak sanıkların evinin önüne gelmelerini istediği ve babası ile birlikte hesap sormak için sanıkların ikametinin önüne gittiler. Burada sanık Abdülhadi'nin evden çıkarak kardeşi olan müşteki ile tartışmaya başladığı, tartışma esnasında sanık Abdülhadi'nin müştekiye hitaben Arapça küfrettiği, bu esnada sanık Halid'in evinin çatı kısmına elinde olayda kullandığı "Birdy" ibareli tüfekle çıkarak meskun mahal içerisinde ve etrafta insanlar olduğu halde havaya bir el ateş etti. Daha sonra yine elinde aynı tüfek olduğu halde aşağı indiği, kardeşi Abdülaziz'in ise eline sallama tabir edilen bir bıçak almak suretiyle abisi Halid ile birlikte ikametten dışarı çıktığı, bu durum üzerine müşteki, maktul ve maktulün arkadaşlarının kaçarak uzaklaşmaya başladıkları, sanıkların ise maktul ve müştekiye zarar vermek adına koşarak onları takip etmeye başladılar. Takip esnasında sanık Halid'in bir kez daha tüfeğini havaya doğru ateşlediği, daha sonra maktul ve müştekinin üzerine doğru tüfeğin namlusunu doğrulttuğu, maktul Halid'in birden kaçmayı bırakarak sanık Halid'e doğru döndüğü ve babasının ve arkadaşlarının vurulmasını engellemek için öne atıldığı, aralarında yaklaşık 1 metre mesafe varken sanık Halid'in doğrudan hedef alarak 3 el ateş ederek maktulü batın bölgesinden vurdu. Bu esnada sanık Abdülaziz'in elindeki bıçağı sallayarak etraftaki insanları korkuttuğu ve olaya müdahale etmelerini engellediği, sanık Abdülhadi'nin de müştekiyi yakalayarak darp etti. Daha sonra sanıkların olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları ve ikametlerine döndükleri, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin yerde yatan maktul Halid'i görmeleri üzerine 112 acil hattını aradıkları, Halid'in hastaneye götürülmesinden kısa bir süre sonra öldüğü olayda, yapılan yargılama ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde; olay tarihinde sabah saatlerinde müştekinin sanıklar tarafından iştirak halinde sopalarla BTM ile giderilemez şekilde yaralamaları şeklindeki eylemleriyle silahla kasten yaralama suçunu işledi. Aynı gün içerisinde 14.00 sıralarında müştekinin maktul olan oğlunun da dahil olduğu taraflar arasında çıkan tartışma ve kavga sırasında, sanık Halid E., in ikametinin damına çıkarak havaya bir el ateş etmesi ve evin dışında havaya bir el ateş etmesi şeklindeki eylemiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunu işledi. Sanık Abdulhadi E.,'in tartışma sırasında kardeşi olan müştekiye yönelik aleni hakaret suçunu işlediği, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekinin, sanık olan kardeşi Abdulhadi tarafından darp edildiği ve maktul Halid S.'in sanık Halid E., tarafından yakın mesafeden tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iştirak halinde kasten adam öldürme ve kasten yaralama suçlarını işledikleri, sanıkların eylemlerinin müşteki ve tanıkların beyanları, otopsi tutanağı, adli raporlar, kriminal laboratuvar raporları, keşif ve bilirkişi raporu, adli sicil ve İl Göç İdaresi kayıtları ile tüm dosya kapsamıyla sabit olduğunun anlaşıldı. Tüm sanıkların eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 81/1, 86/1,3-e, 37/1, 53,63 maddeleri gereğince, ayrıca sanık Abdulhadi E.,'in 125/1-4 maddesi gereğince, Sanık Halid E.'in 170/1c maddesi gereğince cezalandırılmalarına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, karar verilmesi, Adli Emanet Memurluğunun 2020/7803 sırasında kayıtlı olarak bulunan fişeklerin sahibine iadesine, diğer emanet eşyaların müsaderesine, Adli Emanet Memurluğunun 2020/9686 sırasında kayıtlı olarak bulunan emanet eşyaların dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur denildi.

"Ahmed'in elinde de silah vardı, neden darp ettiklerini ben bilmiyorum"

Duruşmada hazır bulunan maktülun babanı Abdülmüneym S.'dan iddia makamının mütalaasına karşı ve esasa ilişkin beyanları sorulduğunda ise, "Oğlum vurulduğu gün sabah huzurdaki sanıklar, Abdulaziz ve küçük kardeşleri benim sopa ile darp ettiler, Ahmed'in elinde de silah vardı, neden darp ettiklerini ben bilmiyorum, bu olayı oğlum Halid'e anlattım. Beni dövmelerinden bir saat sonra sanıkların evine doğru gittim, amacım annem ile görüşmekti olayı anlattım. Ben Abdulhadi ile öz kardeşim soyadımız Türk kimliğine farklı geçmiş, ben Abdülhadi'nin evine giderken kendisine mesaj çekip küfür edip aşağıya davet etmedim. Burada da sanıkların üçü birden bana saldırıp ayrı ayrı vurdular, şikayetim devam etmektedir. Mütalaaya bir diyeceğim yoktur, önceki beyanlarımı tekrar ederim, sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

"Oğlum Halid'i maktulü vurması için azmettirmedim"

Sanık Abdülhadi E.'dan iddia makamının mütalaasına karşı ve esasa ilişkin savunmaları sorulduğunda, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim, mütalaada aleyhe hususları kabul etmiyorum. Ben oğlum Halid'e "kesin kafasını, öldürün" şeklinde bir beyanım olmadı. Ben oğlum Halid'i maktulü vurması için azmettirmedim, benim işaretimle tüfeği ateşlemedi. Maktul vurulduktan sonra oğlumu tebrik etmedim, tahliyemi ve beraatımı talep ederim" diye konuştu.

Sanık Halid E., maktul Halid S.'a karşı üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik göz önünde bulundurularak sanığın eylemine uyan TCK'nın 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanıklara beraat

Sanıklar Abdülaziz E. ve Abdülhadi E.,'ın maktul Halid S.'a karşı kasten öldürme suçunu işlediği iddiası ile cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerine yüklenen suçu işlediklerini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi de gözetilerek üzerine yüklenen suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatine karar verildi.