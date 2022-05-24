Gaziantep'te 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te bir ikamete yapılan operasyonda 1 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep'te bir ikamete yapılan operasyonda 1 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamete uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 1 kilo 105 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Metamfetamin, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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