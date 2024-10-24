Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te 1 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 1 kilo esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen B.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Arama sonucu 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon gaziantep Güvenlik 3-sayfa Hukuk

Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

 TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi

32 hain yuvası imha edildi
TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi maçları! FENERBAHÇE-MANCHESTER MAÇI ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Manchester Utd maçı hangi kanalda, şifresiz mi? MasterChef bu akşam var mı? 24 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? Ümit Özdağ kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ biyografisi! Ayın evreleri Google'da Doodle oldu! 24 Ekim Ayın evreleri Google'da neden doodle oldu? Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı? ATV CANLI İZLE 24 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… 24 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Fethullah Gülen'in cenaze töreni ne zaman? FETÖ elebaşı Gülen nereye gömülecek? Resmi Gazete bugün (24 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.