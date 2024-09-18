Gaziantep'te Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Gözaltına Alındı

Gaziantep'te şüpheli şahsın aracında yapılan aramalarda 1 kilo 340 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyounda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol faaliyeti sonucu N.Ç. isimli şahsın aracı durduruldu. Araç içerisinde yapılan adli aramada 1 kilo 340 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP