Gaziantep'te Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Gözaltına Alındı
Gaziantep'te jandarma, gerçekleştirilen bir yol emniyet kontrolü sırasında N.Ç. isimli bir şahsın aracında 1 kilo 340 gram kubar esrar buldu. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan bu başarılı operasyonda, şüpheli gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Olay, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalara bir örnek teşkil ediyor.
Gaziantep'te şüpheli şahsın aracında yapılan aramalarda 1 kilo 340 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyounda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol faaliyeti sonucu N.Ç. isimli şahsın aracı durduruldu. Araç içerisinde yapılan adli aramada 1 kilo 340 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP