Gaziantep'te 1,5 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlerinin bahçesindeki havuza düşen 1,5 yaşındaki Duru, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerine doğru Nizip ilçesi kırsal Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi fark etmeden bahçeye çıkan 1,5 yaşındaki Duru D., bahçede bulunan havuza düştü. Dakikalar sonra ailesinin fark ederek sudan çıkardığı bilinci kapalı haldeki minik Duru, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede uzun süre müdahale edilen Duru, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP