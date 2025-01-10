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Gaziantep'te 1,5 milyon lira değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi

Gaziantep'te 1,5 milyon lira değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi
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Gaziantep'te jandarmanın bir depoya yaptığı operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte tavuk bulyon ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarmanın bir depoya yaptığı operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte tavuk bulyon ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, sahte markalı tavuk bulyon üretiminin yapıldığı tespit edilen Şehitkamil ilçesindeki N.Ş. isimli şahsa ait depoya baskın düzenlendi. Baskın sırasında piyasaya sürülmeye hazır halde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 12 bin 450 adet sahte markalı tavuk bulyon, 15 bin 380 adet sahte marka ambalaj ele geçirildi.

Olayla ilgili depo sahibi şüpheli şahıs gözaltına alınırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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