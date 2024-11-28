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Gaziantep'te 1,5 milyon lira değerinde sahte zeytinyağı ele geçirildi

Gaziantep'te 1,5 milyon lira değerinde sahte zeytinyağı ele geçirildi
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Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 540 bin TL olan 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 540 bin TL olan 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, Şehitkamil ilçesinde Ş.M.M. isimli şahsa ait depoda arama yapıldı. Aramalar neticesinde depoda satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 540 bin 800 TL olan 3 bin 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınan sahte ürünlere el konuldu.

Gözaltına alınan depo sahibi Ş.M.M. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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