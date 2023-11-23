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Gaziantep'te 1,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.