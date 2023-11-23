Gaziantep'te 1,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Gaziantep'te bir araçta 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa