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Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil, tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrulan otomobil, önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet D. idaresindeki 34 SA 9309 plakalı marka otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak önünde seyreden 11 AA 643 plakalı tıra çarptı. Feci kazanın ardından otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet D. ile otomobilde bulunan İbrahim D., Meryem D., İbrahim D., Yusuf D., Emine D. ve Ali D.'yi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim D., kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Gaziantep Jandarma İtfaiye trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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