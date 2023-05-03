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Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyon

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyonGAZİANTEP Gaziantep polisi terörle mücadele çerçevesinde FETÖ, DAEŞ ve PKK terör örgütlerine operasyon düzenledi.

Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyon

GAZİANTEP Gaziantep polisi terörle mücadele çerçevesinde FETÖ, DAEŞ ve PKK terör örgütlerine operasyon düzenledi.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 6 şüpheli yakalanırken DEAŞ Silahlı Terör Örgütü 3 şüpheli, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1 şüpheli suç iline sevk edilirken 6 şüpheli serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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