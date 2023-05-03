Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyon

Gaziantep polisi terörle mücadele çerçevesinde FETÖ, DAEŞ ve PKK terör örgütlerine operasyon düzenledi.

Gaziantep polisi terörle mücadele çerçevesinde FETÖ, DAEŞ ve PKK terör örgütlerine operasyon düzenledi.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 6 şüpheli yakalanırken DEAŞ Silahlı Terör Örgütü 3 şüpheli, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1 şüpheli suç iline sevk edilirken 6 şüpheli serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP