Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyon

Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyon

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep polisi terörle mücadele çerçevesinde FETÖ, DAEŞ ve PKK terör örgütlerine operasyon düzenledi.

Gaziantep polisi terörle mücadele çerçevesinde FETÖ, DAEŞ ve PKK terör örgütlerine operasyon düzenledi.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 6 şüpheli yakalanırken DEAŞ Silahlı Terör Örgütü 3 şüpheli, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1 şüpheli suç iline sevk edilirken 6 şüpheli serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title