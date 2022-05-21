Gaziantep polisinde kaçak ilaç ve nargile operasyonu - Haberler

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Gaziantep polisinde kaçak ilaç ve nargile operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep polisinde kaçak ilaç ve nargile operasyonu

Gaziantep polisi yaptığı operasyonda bin 800 adet kaçak ilaç ile çok sayıda boş nargile paketi ele geçirdi.

Gaziantep polisi yaptığı operasyonda bin 800 adet kaçak ilaç ile çok sayıda boş nargile paketi ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 50 adet doluma hazır boş nargile paketi, bin 800 adet kaçak ilaç ile 40 litre nargile aroması ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli ile ilgili yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, İlaç, 3. Sayfa, Haberler

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