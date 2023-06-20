Gaziantep polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 bin 430 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep Polisi gerçekleştirdiği operasyonlarla 2 bin 430 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kom Şube Müdürlüğü tarafından bir araç ve depoda yaptığı aramada 2 bin 430 adet gümrük kaçağı sigara, 315 bin adet sigara kağıdı ambalajı, 166 bin 500 paket sigara kağıdı ele geçirdi.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.