Gaziantep polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 bin 430 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Gaziantep polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 bin 430 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Gaziantep Polisi gerçekleştirdiği operasyonlarla 2 bin 430 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gaziantep polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 bin 430 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep Polisi gerçekleştirdiği operasyonlarla 2 bin 430 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gaziantep Emniyeti Kom Şube Müdürlüğü tarafından bir araç ve depoda yaptığı aramada 2 bin 430 adet gümrük kaçağı sigara, 315 bin adet sigara kağıdı ambalajı, 166 bin 500 paket sigara kağıdı ele geçirdi.
Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa