Gaziantep Otoyolunda Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi Yapıldı
Gaziantep'te jandarma tarafından otoyolda dron ve cayrokopter ile yapılan trafik denetiminde 630 araç sorgulandı, 2 araç trafikten men edildi ve toplamda 7 bin 618 TL para cezası kesildi.
Gaziantep jandarmasından otoyolda cayrokopter destekli trafik denetimi
GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda dron ve cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 630 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı koordinesinde, sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak, meydana gelebilecek trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla dron ve cayrokopter destekli özel trafik denetimi gerçekleştirildi.
İcra edilen denetimler sonucunda 630 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi, aranan 2 şahıs ise yakalandı. Ekipler, 3 tır sürücüsüne sol şeridi ihlal etmekten cezai işlem uygularken diğer sürücülere ise 7 bin 618 TL trafik idari para cezası uygulandı.