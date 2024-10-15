Gaziantep Otoyol Jandarması Göreve Başladı

Gaziantep il sınırları içerisindeki 100 kilometrelik otoyolda görev yapacak otoyol jandarması 22 araçla resmen göreve başladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Gaziantep il Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 15 Ekim 2024 tarihinden itibaren otoyol jandarması göreve başladı. Bu kapsamda Gaziantep il sınırları içerisindeki 100 kilometrelik otoyol üzerinde trafiğin düzenlenmesi, trafik kazalarına müdahale edilmesi ve otoyol üzerindeki yollar ile park alanları üzerinde asayişin sağlanması görevleri Gaziantep il jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Otoyol Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

22 yeni araçla hizmet verilecek

Otoyol Jandarma Komutanlığı geçtiğimiz günlerde teslimatı yapılan 22 yeni araçla Gaziantep batı gişeleri Erikli Karakol Komutanlığı ve Nurdağı'nda konuşlu Bademli Karakol Komutanlığı ile bu görevleri yürütecek. - GAZİANTEP