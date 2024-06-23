Gaziantep Nizip'te Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Söküldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, bazı ağaçlar kökünden söküldü. Rüzgarın etkisiyle uçan çatılar araçlara zarar verdi. İlçe merkezinde bulunan 70 yıllık bir çınar ağacı da kökünden söküldü.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, bazı ağaçlar kökünden söküldü. Rüzgar nedeniyle uçan çatılar araçlara zarar verdi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğle saatlerinden sonra şiddetli rüzgar etkili oldu. Etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, bazı ağaçlar kökünden söküldü. Rüzgar nedeniyle uçan çatılar araçlara zarar verdi.
Şiddetli rüzgarda ilçe merkezinde bulunan 70 yıllık bir çınar ağacı da kökünden sökülürken, polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. - GAZİANTEP