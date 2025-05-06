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Gaziantep Merkezli Eş Zamanlı FETÖ Operasyonunda 208 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon ile örgütün güncel yapılanması deşifre edildi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gaziantep merkezli 47 ildeki eş zamanlı FETÖ operasyonunda 208 şüpheliye gözaltı

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik icra edilen eş zamanlı operasyonda 208 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Ayrıca FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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