Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda kar esareti

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, birçok araç mahsur kaldı. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te yoğun kar yağışı aralıksız etkisini sürdürürken ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle özellikle Gaziantep-Kahramanmaraş D-835 karayolu Narlı- Gaziantep istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol açma çalışmalarının devam ettiği karayolunda yaklaşık 5 saattir çok sayıda aracın mahsur kaldığı belirtildi.

Ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP

