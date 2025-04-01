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Gaziantep Jandarması Bayramda Güvenliği Sağlamak İçin Tedbirlerini Sürdürüyor

Gaziantep Jandarması Bayramda Güvenliği Sağlamak İçin Tedbirlerini Sürdürüyor
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, '1 Kural 1 Ömür, Yolun Sonu Bayram Olsun' mottosuyla bayram süresince trafik kazalarını önlemek için güvenli sürüş konusunda bilgilendirmeler yapıyor ve uygulamalara devam ediyor.

Gaziantep'te jandarma ekipleri trafik kazalarının önüne geçmek için bayram süresince aldığı tedbirleri sürdürüyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "1 Kural 1 Ömür, Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla trafik kazalarının önüne geçmek için Ramazan Bayramı boyunca alınan tedbirler kapsamında tatilde yola çıkan sürücülere güvenli trafik ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirmeler yaptı. Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen de asayiş ve trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek yerinde denetimlerde bulundu ve görevi başındaki tüm personelin bayramını kutladı.

Jandarma ekipleri, bayram tatili süresince sorumluluk bölgesinde bulunan mezarlıklar, terminaller, toplu taşıma araçları ile umuma açık yerlerde vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için her türlü trafik, emniyet ve asayiş tedbirlerini sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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