Gaziantep Jandarmadan çember operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı çeşitli suçlardan ceza almış ve firar durumunda olan şahıslara yönelik çember operasyonu düzenledi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı çeşitli suçlardan ceza almış ve firar durumunda olan şahıslara yönelik çember operasyonu düzenledi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kasten öldürme suçlusu bir şahıs Şehitkamil ilçesinde, 20 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kasten öldürme suçlusu bir şahıs ise Oğuzeli ilçesinde 22 Kasım 2023 günü yapılan operasyonlar neticesinde yakalandı. Şahıslar, aynı gün çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP