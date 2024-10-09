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Gaziantep İslahiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep İslahiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan da müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

İslahiye ilçesi İdilli mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine İskenderun'dan bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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