Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Operasyonları Sonucunda 16 Kişi Gözaltına Alındı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalandığı belirtildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına aldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 01 - 04 Aralık 2023 tarihleri arasında JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlarda, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 Yıl, 10 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, silahlı Yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 16 Yıl, 4 Ay 20 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, yağma ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 Yıl, 1 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan hakkında kesinleşmiş 11 Yıl, 3 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 11 Yıl, 2 Ay 30 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, sarkıntılık ve cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 7 Yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, parada sahtecilik suçundan hakkında kesinleşmiş 5 Yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 3 Yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 3 Yıl 2 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, nafaka hükümlerine uymamak suçundan hakkında kesinleşmiş 2 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası bulunan (6) şahıs, olmak üzere toplam 16 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP