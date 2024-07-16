Gaziantep Havalimanında Tarihi Eser Operasyonu

Gaziantep'te havalimanında bir yolcu üzerinde yapılan aramada 8 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine havalimanından bulunan bir yolcunun üzerinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 8 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi sikkeler muhafaza edilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP