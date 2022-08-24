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Gaziantep haberleri: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep haberleri: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 şahıs yakalandı

Gaziantep haberi: Gaziantep'te yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı.

Gaziantep'te yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyesi 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda, terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan örgüt üyesi 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep PKK 3. Sayfa Haberler

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