Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haberleri | Gaziantep'te sağanak yağış

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep haberleri | Gaziantep'te sağanak yağış

Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te sağanak yağış Gaziantep'te hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte sağanak yağış etkili oldu.

Gaziantep'te sağanak yağış

GAZİANTEP - Gaziantep'te hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için sığınacak yer ararken, kentteki araç trafiği de yağıştan olumsuz etkilendi.

Gaziantep'te hava sıcaklıkları bugün sabah saatlerinden itibaren aniden düştü. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kentte öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağışlar, kentteki trafiği olumsuz etkilerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için sığınacak yer aradı.

Kentteki yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title