Gaziantep haberleri... Gaziantep'te narkotik operasyonları 3. Sayfa Haberleri Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 222 kilo 714 gram esrar yakalanırken çok sayıda suç aleti ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 222 kilo 714 gram esrar yakalanırken çok sayıda suç aleti ele geçirildi. Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 222 kilo 714 gram esrar, 1 kilo 85 gram metamfetamin (ateş-buz), 518 gram eroin, 315 adet uyuşturucu hap, 140 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 22 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 308 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 37 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Narkotik 3. Sayfa Haberler

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