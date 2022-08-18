Gaziantep haberleri | Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu 3. Sayfa Haberleri Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bir depoya kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Ekipler fiber tankları tek tek inceleyerek, bin 800 litre kaçak akaryakıt, 9 adet plastik fiber tank, 1 adet santrifüj ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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