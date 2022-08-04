Gaziantep haberleri | Gaziantep'te 5 yeni asayiş uygulama noktası kuruldu - Haberler

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Gaziantep haberleri | Gaziantep'te 5 yeni asayiş uygulama noktası kuruldu

Gaziantep haberleri | Gaziantep'te 5 yeni asayiş uygulama noktası kuruldu

Gaziantep haberi: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu 5 bölgede yeni asayiş uygulama noktası kurdu.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu 5 bölgede yeni asayiş uygulama noktası kurdu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kentteki turistik yerler ile besi ve sanayi bölgelerinde yeni asayiş uygulama noktası kurdu. Jandarma tarafından Nurdağı ilçesi Hz.Ukkaşe Türbesi, Yavuzeli ilçesi Rumkale turizm alanı, Oğuzeli ilçesi Çaybaşı Besi OSB, Oğuzeli İlçesi Körkün OSB ve Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir Bölgesinde olmak üzere 5 noktada yeni Jandarma Asayiş Noktası kuruldu.

7/24 görev yapılacak

Kurulan yeni asayiş noktaları ile 7/24 esasına göre asayiş ve uygulama çalışmaları yapılabilecek. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Jandarma 3. Sayfa Haberler

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