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Gaziantep haberleri | Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep haberine göre Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı Gaziantep'te bir araçta ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir araçta ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar çerçevesinde Gaziantep'e giriş uygulama noktasında yapılan kontrollerde, bir araç içerisinde yurt dışından ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü İ.C. isimli şahıs gözaltına alındı. Araç sürücüsü İ.C., yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Tragger Göçmen 3. Sayfa Haberler

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