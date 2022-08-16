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Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te, yapılan operasyonda 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te, yapılan operasyonda 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adres ile bir araca yönelik kaçak sigara operasyonu düzenledi. Yapılan operasyon sırasındaki yapılan aramalarda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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