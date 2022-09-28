Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 19 bin 902 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

Gaziantep haberi: Gaziantep'te 19 bin 902 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi Gaziantep'te bir depoda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 19 bin 902 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te 19 bin 902 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir depoda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 19 bin 902 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve depoya baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 19 bin 902 tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.