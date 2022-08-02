Gaziantep haberi: Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza - Haberler

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Gaziantep haberi: Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza

Gaziantep haberi: Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza

Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bağ evleri, düğünler, nişanlar ve çeşitli eğlencelerde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 24 şahsa 1 milyon 578 bin liralık rekor ceza yazdı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bağ evleri, düğünler, nişanlar ve çeşitli eğlencelerde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 24 şahsa 1 milyon 578 bin liralık rekor ceza yazdı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Mutluluğa Kurşun Sıkma" sloganından hareketle kırsal bölgelerdeki bağ evleri, düğünler, nişanlar ve çeşitli eğlencelerde maganda denetimi yaptı. Denetimler çerçevesinde oluşturulan resmi ve sivil özel timlerce devriyeler atıldı.

24 şahsa işlem yapılarak 1 milyon 578 bin TL idari yaptırım uygulandı

Devriyeler sırasında 22 silahla havaya ateş etme olayına müdahale edilirken, toplamda 19 tabanca ve tüfek ele geçirildi. Denetimler sırasında 24 şahıs hakkında adli işlem yapılarak toplam 1 milyon 578 bin TL idari yaptırım uygulandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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