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Gaziantep haberi | Gaziantep'te işçi servisleri kaza yaptı: 3'ü ağır 22 yaralı

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Gaziantep haberi | Gaziantep'te işçi servisleri kaza yaptı: 3'ü ağır 22 yaralı

Gaziantep haberleri: Gaziantep'te iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Feci kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çamlıtepe istikametinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan 27 S 4647 ve 27 S 3013 plakalı işçi servisleri, direksiyon hakimiyetleri kaybolduktan sonra savrularak karşı şeride geçti. Kaza sırasında işçi servislerinden biri takla attı.

3'ü ağır 22 kişi yaralandı

Meydana gelen feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3'ü ağır 22 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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