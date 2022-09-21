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Gaziantep haber... Gaziantep'te bin 395 paket kaçak sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te bin 395 paket kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep'te polis ekiplerinin bir iş yeri ve bir araçta yaptığı aramada bin 395 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bin 395 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep'te polis ekiplerinin bir iş yeri ve bir araçta yaptığı aramada bin 395 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir tırı durdu. Ekipler, tırın gizli bölmesinde yüzlerce paket gümrük kaçağı sigar ele geçirdi. Bir işyerine de baskın yapan ekipler, toplamda bin 395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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