Gaziantep haberi... Gaziantep'te 2 DEAŞ'lı yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Gaziantep'te gerçekleştirilen terör operasyonunda 2 DEAŞ'lı yakalandı. Gaziantep'te gerçekleştirilen terör operasyonunda 2 DEAŞ'lı yakalandı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği terör operasyonunda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, şahısları yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk etti. Teröristler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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