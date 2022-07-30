Gaziantep haberleri: Gaziantep'te 2 bin 470 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep haberleri: Gaziantep'te 2 bin 470 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te 2 bin 470 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin 470 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Gaziantep'te 2 bin 470 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin 470 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icara edilen operasyon sırasındaki aramalarda 2 bin 470 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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