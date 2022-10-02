Gaziantep haber: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gaziantep'te 15 terörist yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep haber... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gaziantep'te 15 terörist yakalandı İçişleri Bakanlığı, Suriye'de terör örgütlerince canlı bomba, sabotaj, saldırı eğitimi verilen ve yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye gireceği tespit edilen 11 DEAŞ'lı ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gaziantep'te 15 terörist yakalandı GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı, Suriye'de terör örgütlerince canlı bomba, sabotaj, saldırı eğitimi verilen ve yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye gireceği tespit edilen 11 DEAŞ'lı ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubunun tutuklandığını açıkladı. Teröristler, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 570 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceği belirtildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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