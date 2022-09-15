Son dakika haberi! Gaziantep'te yakalanan 3 terör örgütü mensubu tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Gaziantep'te yakalanan 3 terör örgütü mensubu tutuklandı Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilerek yakalanan 3 kişi tutuklandı. Gaziantep'te yakalanan 3 terör örgütü mensubu tutuklandı GAZİANTEP - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilerek yakalanan 3 kişi tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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