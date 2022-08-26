Gaziantep haber | Gaziantep'te taklit ürün operasyonu
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Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te polis ekipleri, 4 iş yerinde piyasa değeri 500 bin TL olan taklit ürün ele geçirdi.
Gaziantep'te polis ekipleri, 4 iş yerinde piyasa değeri 500 bin TL olan taklit ürün ele geçirdi.
Gaziantep Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bulunan 4 iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler iş yerlerinde yaptıkları aramalarda piyasa değeri 500 bin TL olan bin 562 adet taklit ürün ele geçirildi.
Konuyla ilgili yasal işlem başladığı belirtildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa