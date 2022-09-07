Gaziantep haber: Gaziantep'te pos tefecilerine operasyonu: 3 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep polisi pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Gaziantep polisi pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü Ekiplerince pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 4 adet pos cihazı, 54 bin 690 TL, çok sayıda kredi kartı slipleri ve mail order belgeleri ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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