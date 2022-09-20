Son dakika haber! Gaziantep'te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Gaziantep'te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltıGAZİANTEP Gaziantep'te polis yaptığı bahis ve kumar baskınında 15 kişiyi gözaltına aldı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelindeki farklı adreslere yasa... Gaziantep'te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı GAZİANTEP Gaziantep'te polis yaptığı bahis ve kumar baskınında 15 kişiyi gözaltına aldı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelindeki farklı adreslere yasa dışı bahis ve kumar operasyonları düzenledi. Baskınlarda 5 adet yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 12 adet cep telefonu, 6 adet hard disk, 3 adet laptop, bir miktar para ile çok sayıda ziynet eşyası, 1 adet yasadışı bahis ile alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ve suç unsurlu muhtelif materyaller ele geçirildi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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