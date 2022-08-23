Gaziantep haber! Gaziantep'te firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan M.A.Y. isimli şahıs yakalandı. Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan M.A.Y. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. isimli şahsın kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Firari örgüt üyesi, belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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