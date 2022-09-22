Gaziantep haber! Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri kadın toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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