Gaziantep haber... Gaziantep'te 500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep haberi: Gaziantepte 500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs polis operasyonu ile yakalandı. Gaziantepte 500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs polis operasyonu ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Osmangazi Mahallesinde tarihinde bir ikamette meydana gelen 500 bin değerindeki ziynet eşyasının çalınması olayının ardından Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda M.E.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan ziynet eşyalarının bir kısmını da ele geçiren ekipler, şahsı gözaltına aldı. Şüpheli hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edildi şüpheli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmangazi Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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