Gaziantep haber... Gaziantep'te 21 bin 341 paket kaçak sigara ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Gaziantep haberine göre Gaziantep ile Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı. Gaziantep ile Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı. Öte yandan operasyonlarda 21 bin 341 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep ve Şırnak ilinde 2 araca operasyon düzenledi. Araçlarda 21 bin 341 paket gümrük kaçağı sigara, 8 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şahıslardan 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüphelinin ise serbest bırakıldığı bildirildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Şırnak 3. Sayfa Haberler

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