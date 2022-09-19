Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te 2 DEAŞ'li yakalandı

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Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te 2 DEAŞ'li yakalandıGAZİANTEP Gaziantep'te gerçekleştirilen terör operasyonunda 2 DEAŞ'li yakalandı.
Gaziantep'te 2 DEAŞ'li yakalandı
GAZİANTEP Gaziantep'te gerçekleştirilen terör operasyonunda 2 DEAŞ'li yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği terör operasyonunda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, şahısları yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk etti. Teröristler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa